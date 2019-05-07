Эксперт прокомментировал возбуждение дела против спикера Верховной рады

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT решение Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.

«Не секрет, что у НАБУ сложные отношения с уходящей украинской властью, частью которой является спикер украинского парламента Андрей Парубий. Я полагаю, что возбуждение дела — это некая демонстрация лояльности этой структуры следующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Я полагаю, что Национальное антикоррупционное бюро попытается выстроить деловые отношения с избранным президентом Украины», — отметил Мезюхо.

По словам политолога, пока непонятно отношение самого Зеленского к этой структуре.

«НАБУ было создано для борьбы с коррупцией, но фактически эта структура не оправдала тех общественных надежд, которые на неё были возложены. Ещё неизвестно отношение к этой структуре не только следующего президента, но и членов его команды», — заключил Мезюхо.

Ранее НАБУ приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении Парубия.