В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.

Об этом информирует агентство «Украинские новости» со ссылкой на ответ НАБУ на запрос.

Отмечается, что Соломенский суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств Парубием.

«По делу внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса», — заявили в антикоррупционном бюро, добавив, что проводится досудебное расследование.

Ранее в пресс-службе Парубия подтвердили, что во время визита в Катар на Ассамблею Межпарламентского союза спикер Рады проживал в пятизвёздочном отеле Intercontinental Doha и плавал в бассейне.