Парубий назвал Зеленского модернизированной версией Януковича

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Спикер Рады Андрей Парубий назвал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского модернизированной версией бывшего главы государства Виктора Януковича.
Парубий назвал Зеленского модернизированной версией Януковича
  • РИА Новости

«Когда я читаю программу, я вижу то же самое, что я видел пять лет назад. Я слышу то же самое, что я слышал от Партии регионов и Януковича. Оказывается, что НАТО нам надо — через референдум, что язык, культуру и территорию нужно вынести за скобки. Нет ничего нового. Это всё старое, то, что мы уже слышали. Это модернизированная версия Януковича, которую нам пытаются подать», — приводит РИА Новости слова Парубия.

Ранее советник штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен предлагает проведение референдума перед решением вопроса о вступлении Украины в НАТО и Европейский союз, чтобы никто не смог пересмотреть данное решение после смены власти.

Сам Зеленский высказался за сохранение курса страны в НАТО и Евросоюз.

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