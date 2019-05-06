В Совфеде оценили ситуацию на Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил ситуацию на Украине.

«Если бы Украину сделали федеративной, уважали языки и традиции, всё было бы нормально. Украина была бы одним из ведущих государств постсоветского пространства, естественно, после России», — заявил он.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий выразил мнение, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.

Независимый эксперт по Украине Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление советника победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.