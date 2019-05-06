В Совфеде оценили ситуацию на Украине

Короткая ссылка
Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил ситуацию на Украине.
В Совфеде оценили ситуацию на Украине
  • © sf_press / Flickr

«Если бы Украину сделали федеративной, уважали языки и традиции, всё было бы нормально. Украина была бы одним из ведущих государств постсоветского пространства, естественно, после России», — заявил он.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий выразил мнение, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.

Независимый эксперт по Украине Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление советника победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить