Депутат Рады подарил жене на майские праздники поездку в Крым

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Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич на майские праздники подарил жене совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Депутат Рады подарил жене на майские праздники поездку в Крым
  • РИА Новости

«Признаюсь, за три дня в Крыму сердце сжалось не раз. Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались», — сказал Шуфрич. 

Ранее сообщалось, что Крым посетила американская делегация.

Представитель делегации Джо Макинтаер в ходе пятидневного визита в Крым заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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