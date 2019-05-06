Депутат Рады подарил жене на майские праздники поездку в Крым
- РИА Новости
«Признаюсь, за три дня в Крыму сердце сжалось не раз. Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались», — сказал Шуфрич.
Ранее сообщалось, что Крым посетила американская делегация.
Представитель делегации Джо Макинтаер в ходе пятидневного визита в Крым заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.