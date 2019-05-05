Депутат Рады назвал глупостью заявление Зеленского о России

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал глупостью заявление избранного президента страны Владимира Зеленского о России.

Ранее Зеленский заявил, что «после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе из «общего» у двух стран осталась только государственная граница.

«Что касается его заявления конкретно по России — я прошу прощения перед новым президентом, — я думаю, это какая-то вопиющая глупость, потому что так говорить человек просто не должен и не может… Есть история, нас очень многое объединяет, даже намного больше, чем представляется нашему новому президенту», — заявил депутат Рады.

Он также назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.