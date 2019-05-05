Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.

«Сейчас вообще странная ситуация, ведь нет никакой инаугурации, он ещё не президент, а уже делаются какие-то заявления, в основном его командой», — сказал он.

По его словам, заявления команды Зеленского «резко отличаются от того, что говорилось во время выборов».

При этом он отметил, что украинцы голосовали за Зеленского, который «остановит войну», «восстановит мир с соседями» и «вернётся к нормальной экономике». Рабинович добавил, что «всего этого не происходит».

«Мы сделали главное — Зеленскому за это большое спасибо, он победил дракона. Рассчитывать на то, что сегодня Зеленский с такой риторикой чем-то поможет, — это уже вряд ли, но нам это и не нужно», — подчеркнул Рабинович.

Ранее депутат Рады Евгений Мураев заявил, что Зеленский мог попасть под внешнее управление.