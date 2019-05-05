В Госдуме оценили слова Шуфрича об объединяющих русских и украинцев вещах

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича о том, что русских и украинцев объединяют культура, вера и язык.

«Заявления украинских политиков о настоящей совместной истории России и Украины — это свидетельство тупикового пути официального Киева, направленного на разобщение двух братских народов. Можно сколько угодно кричать о европейском происхождении Украины, но любому вранью есть пределы», — сказал депутат.

Бальбек также отметил, что Россия и Украина — «не просто братский народ, а единое целое».

«Сейчас для официального Киева подобные заявления— это как надрезы скальпелем: рана небольшая, но кровь вытекает», — заключил он.

Ранее Шуфрич, комментируя заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об общей государственной границе России и Украины, заявил, что русских и украинцев объединяют культура, вера и язык.