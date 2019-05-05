В Госдуме оценили слова Шуфрича об объединяющих русских и украинцев вещах

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича о том, что русских и украинцев объединяют культура, вера и язык.
В Госдуме оценили слова Шуфрича об объединяющих русских и украинцев вещах
  • РИА Новости

«Заявления украинских политиков о настоящей совместной истории России и Украины — это свидетельство тупикового пути официального Киева, направленного на разобщение двух братских народов. Можно сколько угодно кричать о европейском происхождении Украины, но любому вранью есть пределы», — сказал депутат.

Бальбек также отметил, что Россия и Украина — «не просто братский народ, а единое целое».

«Сейчас для официального Киева подобные заявления— это как надрезы скальпелем: рана небольшая, но кровь вытекает», — заключил он.

Ранее Шуфрич, комментируя заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об общей государственной границе России и Украины, заявил, что русских и украинцев объединяют культура, вера и язык.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить