В Госдуме оценили заявление ДНР о флаге вермахта на позиции силовиков

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT слова военного корреспондента Министерства обороны ДНР Дмитрия Астраханя, который сообщил о том, что украинские военнослужащие из националистического полка «Азов» вывесили над своими позициями в Донбассе флаг гитлеровской армии.

«Они забыли, что их деды и прадеды воевали на Великой Отечественной войне, забыли, что у многих от немецко-фашистских захватчиков погибли родные и близкие. Сегодня для них этот флаг является показателем того, что их предки ошибались, а национализм — та идея, которая позволит украинцам быть сверхрасой», — сказал Водолацкий.

Депутат также отметил, что цель данных действий украинских военнослужащих — «максимально рассорить население России и Украины, поставить тот незримый барьер, который не позволит выстроить нормальные отношения между двумя странами».

«Флаг вермахта — это не просто попытка похвастаться или показать себя. Это то, что сегодня дало ростки на Украине, не позволит в ближайшем будущем навести порядок в стране и может создать проблемы для всего мира», — заключил он.

Ранее украинские военнослужащие из националистического полка «Азов» вывесили над своими позициями в Донбассе флаг гитлеровской армии.