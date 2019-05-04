В ДНР заявили о появлении флага вермахта на позиции силовиков
- РИА Новости
«Мы находимся на позициях Народной милиции ДНР вблизи населённого пункта Марьинка, где на усиление к 24-й бригаде был переброшен нацистский полк «Азов». И в первые же дни своего присутствия там нацисты отметились, вывесив на всеобщее обозрение флаг вермахта — армии нацистской Германии», — приводит РИА Новости слова Астраханя.
Он отметил, что «делают они это в преддверии 9 Мая».
Ранее представитель управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики прокомментировал заявление командующего операцией объединённых сил Украины Сергея Наева о «захвате» ВСУ 24 квадратных километров в Донбассе.