Военный корреспондент Министерства обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань заявил, что украинские военнослужащие из националистического полка «Азов» вывесили над своими позициями в Донбассе флаг гитлеровской армии.

«Мы находимся на позициях Народной милиции ДНР вблизи населённого пункта Марьинка, где на усиление к 24-й бригаде был переброшен нацистский полк «Азов». И в первые же дни своего присутствия там нацисты отметились, вывесив на всеобщее обозрение флаг вермахта — армии нацистской Германии», — приводит РИА Новости слова Астраханя.

Он отметил, что «делают они это в преддверии 9 Мая».

Ранее представитель управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики прокомментировал заявление командующего операцией объединённых сил Украины Сергея Наева о «захвате» ВСУ 24 квадратных километров в Донбассе.