Медведчук раскритиковал власти за «стыдливое молчание» в годовщину трагедии в Одессе
Как пишут «Известия» со ссылкой на сайт фракции, Медведчук заявил, что избранный президент Владимир Зеленский и действующий лидер страны Пётр Порошенко «стыдливо отмалчивались в сторонке» в годовщину данного печального события.
По словам политика, расследование тех событий так и не увенчалось успехом, а виновные в гибели людей до сих пор не понесли наказания.
«Власть бездействует и тормозит следствие, невзирая на призывы украинцев и мировой общественности довести это дело до конца», — заключил он.
Ранее в Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) раскритиковали ход расследования трагедии, произошедшей пять лет назад в Доме профсоюзов в Одессе.