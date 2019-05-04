Медведчук раскритиковал власти за «стыдливое молчание» в годовщину трагедии в Одессе

Короткая ссылка
Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук подверг критике украинские власти за то, что они проигнорировали годовщину трагедии в Одессе.

Как пишут «Известия» со ссылкой на сайт фракции, Медведчук заявил, что избранный президент Владимир Зеленский и действующий лидер страны Пётр Порошенко «стыдливо отмалчивались в сторонке» в годовщину данного печального события.

По словам политика, расследование тех событий так и не увенчалось успехом, а виновные в гибели людей до сих пор не понесли наказания.

«Власть бездействует и тормозит следствие, невзирая на призывы украинцев и мировой общественности довести это дело до конца», — заключил он.

Ранее в Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) раскритиковали ход расследования трагедии, произошедшей пять лет назад в Доме профсоюзов в Одессе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить