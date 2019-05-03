Порошенко заявил о формировании «европейского лица пограничной службы»

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Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Украина уверенно формирует «европейское лицо пограничной службы», а также анонсировал меры по укреплению обороноспособности Госпогранслужбы страны за счёт патрульных катеров и вертолётов.
Порошенко заявил о формировании «европейского лица пограничной службы»
  • © Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«В этом году ожидаем заключения договоров на строительство 22 современных кораблей. Эти корабли будут патрульного класса. Они надёжно будут выполнять поставленные задачи по охране морской границы», — цитирует Интерфакс-Украина главу государства.

По его словам, также поставлена задача приобретения вертолётов французского и украинского производства.

«В этом и следующем году будут закуплены 24 современных лёгких патрульных вертолёта», — добавил он.

Как отметил Порошенко, Украина «уверенно формирует европейское лицо пограничной службы» и обеспечивает её способность эффективно работать по стандартам НАТО.

Он рассказал, что на Украине реализуется 18 международных проектов, которые касаются усовершенствования охраны границы, подготовки персонала, логистики, медицинского обеспечения, борьбы с коррупцией.

Ранее Порошенко сообщил об успешных полевых испытаниях контрбатарейного радара 1Л220УК. 

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