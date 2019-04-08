Порошенко заявил об успешных испытаниях контрбатарейного радара

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Украинский лидер Пётр Порошенко написал в своём Twitter, что контрбатарейный радар 1Л220УК успешно прошёл полевые испытания.
Порошенко заявил об успешных испытаниях контрбатарейного радара
  • РИА Новости

По его словам, украинские защитники смогут определять на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, миномётов, ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет.

«Это стало возможным благодаря контрбатарейному радару 1Л220УК, который успешно прошёл полевые испытания», — написал Порошенко.

В конце марта Порошенко заявил, что Служба безопасности Украины нарастила «мышцы», которые вселяют страх во врагов.

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