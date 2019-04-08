Порошенко заявил об успешных испытаниях контрбатарейного радара
- РИА Новости
По его словам, украинские защитники смогут определять на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, миномётов, ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет.
«Это стало возможным благодаря контрбатарейному радару 1Л220УК, который успешно прошёл полевые испытания», — написал Порошенко.
Українські захисники визначатимуть на відстані десятків кілометрів точне місцезнаходження ворожих гармат,мінометів, ракетних комплексів протиповітряної оборони та тактичних ракет— Петро Порошенко (@poroshenko) 8 апреля 2019 г.
Це стало можливим завдяки контрбатарейному радару 1Л220УК, який успішно пройшов польові випробування pic.twitter.com/zzxuNsHVBn
В конце марта Порошенко заявил, что Служба безопасности Украины нарастила «мышцы», которые вселяют страх во врагов.