Порошенко заявил об успешных испытаниях контрбатарейного радара

Українські захисники визначатимуть на відстані десятків кілометрів точне місцезнаходження ворожих гармат,мінометів, ракетних комплексів протиповітряної оборони та тактичних ракет



Це стало можливим завдяки контрбатарейному радару 1Л220УК, який успішно пройшов польові випробування pic.twitter.com/zzxuNsHVBn