В Совфеде оценили слова Климкина об «ответе» на акцию «Бессмертный полк»

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT слова главы МИД Украины Павла Климкина, который в ответ на призыв присоединиться к акции «Бессмертный полк» предложил гражданам выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев.
В Совфеде оценили слова Климкина об «ответе» на акцию «Бессмертный полк»
  • Reuters

«Мы, наследники Победы, бережно храним и помним подвиг наших отцов и дедов, ведь это основа мирного будущего наших детей и внуков. Господин Климкин, обязанный своей жизнью легендарной курской земле, уроженцем которой он является, критически высказываясь о желании народа Украины присоединиться к акции «Бессмертный полк», обязан помнить о том, что на Украине, давшей великий бессмертный полк героев, сегодня преступно забыты маршалы, генералы и рядовые, которые покрыли Украину бессмертной славой», — отметила Ковитиди.

Ранее Климкин предложил украинский «ответ» на акцию «Бессмертный полк». По его словам, гражданам можно было бы выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев.

Так министр прокомментировал публикацию пользователя Facebook, который в ответ на призыв телеканала «Интер» от Союза ветеранов принять участие в акции «Бессмертный полк» предложил украинцам устроить свою акцию.

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