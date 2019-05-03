Сенатор оценил слова Климкина об «ответе» на акцию «Бессмертный полк»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова главы МИД Украины Павла Климкина, который в ответ на призыв присоединиться к акции «Бессмертный полк» предложил гражданам выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев.

«Совершенно странное предложение... У нас есть даты, которые посвящены массовым репрессиям… репрессированных гораздо больше, чем считает Климкин», — отметил Цеков.

Он отметил, что 9 мая должно быть для Украины памятной датой.

«Что касается событий Великой Отечественной войны, 9 мая — это День Победы, день, в частности, когда на Украине наступили полный мир и согласие. Народу Украины есть чем гордиться. Подчёркивается неоценимый вклад народа Украины в победу, которая была одержана над немецко-фашистской Германией. Климкину надо либо молчать в этот день, либо говорить вещи, которые соответствуют реальным историческим событиям», — заключил парламентарий.

Ранее Климкин предложил украинский «ответ» на акцию «Бессмертный полк». По его словам, гражданам можно было бы выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев.