Сенатор оценил слова Климкина об «ответе» на акцию «Бессмертный полк»

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова главы МИД Украины Павла Климкина, который в ответ на призыв присоединиться к акции «Бессмертный полк» предложил гражданам выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев.
Сенатор оценил слова Климкина об «ответе» на акцию «Бессмертный полк»
  • © Пресс-служба президента Украины

«Совершенно странное предложение... У нас есть даты, которые посвящены массовым репрессиям… репрессированных гораздо больше, чем считает Климкин», — отметил Цеков.

Он отметил, что 9 мая должно быть для Украины памятной датой. 

«Что касается событий Великой Отечественной войны, 9 мая — это День Победы, день, в частности, когда на Украине наступили полный мир и согласие. Народу Украины есть чем гордиться. Подчёркивается неоценимый вклад народа Украины в победу, которая была одержана над немецко-фашистской Германией. Климкину надо либо молчать в этот день, либо говорить вещи, которые соответствуют реальным историческим событиям», — заключил парламентарий.

Ранее Климкин предложил украинский «ответ» на акцию «Бессмертный полк». По его словам, гражданам можно было бы выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев.

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