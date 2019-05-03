Симоньян предложила провести акцию в поддержку Вышинского у посольства Украины
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«Давайте поговорим о свободе слова 15 мая в 10:00 у посольства Украины в Москве. Ждём всех, кто готов поддержать Кирилла Вышинского», — приводит РИА Новости её слова.
15 мая исполнится год, как Вышинский был взят под стражу в Киеве. Его обвиняют в государственной измене.
Ранее журналист назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.
По словам Вышинского, основные обвинения заключаются в том, что на посту главного редактора портала «РИА Новости Украина» он не занимался журналистикой, а проводил «информационные спецоперации в интересах Российской Федерации».
12 апреля Европейская федерация журналистов призывала Киев освободить Вышинского.
В феврале глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, председательствующий в ОБСЕ, заявлял о готовности использовать свой авторитет для разрешения ситуации с журналистом.