Симоньян предложила провести акцию в поддержку Вышинского у посольства Украины

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян во Всемирный день свободы печати (3 мая) предложила поддержать арестованного на Украине руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, приняв участие в акции 15 мая рядом с украинским посольством в Москве.
Симоньян предложила провести акцию в поддержку Вышинского у посольства Украины
  • © RT

«Давайте поговорим о свободе слова 15 мая в 10:00 у посольства Украины в Москве. Ждём всех, кто готов поддержать Кирилла Вышинского», — приводит РИА Новости её слова.

15 мая исполнится год, как Вышинский был взят под стражу в Киеве. Его обвиняют в государственной измене.

Ранее журналист назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.

По словам Вышинского, основные обвинения заключаются в том, что на посту главного редактора портала «РИА Новости Украина» он не занимался журналистикой, а проводил «информационные спецоперации в интересах Российской Федерации».

12 апреля Европейская федерация журналистов призывала Киев освободить Вышинского

В феврале глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, председательствующий в ОБСЕ, заявлял о готовности использовать свой авторитет для разрешения ситуации с журналистом. 

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