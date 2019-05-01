Украинская полиция нашла арсенал оружия в доме в Донецкой области

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Украинская полиция обнаружила и изъяла арсенал оружия и боеприпасов в Мирнограде в Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба полиции области, арсенал был найден в одном из заброшенных зданий.

«Полицейские обследовали дом и изъяли ручные противотанковые гранатомёты, автомат с тремя магазинами к нему, а также цинк с патронами калибра 7,62 мм в количестве 728 штук и 48 патронов калибра 5,45 и 9 мм», — говорится в сообщении.

Устанавливается владелец арсенала.

В декабре 2018 года сообщалось, что в Днепропетровской области Украины полиция задержала 17-летнего студента колледжа, который хранил в съёмной квартире гранаты, тротиловые шашки, автомат и гранатомёт.

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