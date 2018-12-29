На Украине у задержанного студента нашли арсенал оружия

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В Днепропетровской области Украины полиция задержала 17-летнего студента колледжа, который хранил в съёмной квартире гранаты, тротиловые шашки, автомат и гранатомёт.
На Украине у задержанного студента нашли арсенал оружия
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте Нацполиции Украины, студент был задержан 28 декабря в городе Новомосковское.

В ходе осмотра у него нашли гранаты, запалы и тротиловые шашки. По словам студента, он привёз боеприпасы из Херсона.

«Во время обысков в квартире, которую он снимал в городе Херсоне, изъято девять гранат, 13 запалов, 18 тротиловых шашек, более 500 патронов, автомат Калашникова, магазины к нему и подствольный гранатомёт», — отметили в полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на Украине мужчина оставил гранатомёт РПГ-22 на заднем сиденье такси.

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