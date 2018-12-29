На Украине у задержанного студента нашли арсенал оружия
- РИА Новости
Как сообщается на сайте Нацполиции Украины, студент был задержан 28 декабря в городе Новомосковское.
В ходе осмотра у него нашли гранаты, запалы и тротиловые шашки. По словам студента, он привёз боеприпасы из Херсона.
«Во время обысков в квартире, которую он снимал в городе Херсоне, изъято девять гранат, 13 запалов, 18 тротиловых шашек, более 500 патронов, автомат Калашникова, магазины к нему и подствольный гранатомёт», — отметили в полиции.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что на Украине мужчина оставил гранатомёт РПГ-22 на заднем сиденье такси.