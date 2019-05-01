На Украине подешевел газ для населения

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«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
На Украине подешевел газ для населения
  • РИА Новости

Как отмечается, разработанный совместно с правительством механизм позволил уменьшить стоимость газа до уровня 8247 гривен ($312) за тыс. куб. м.

Ранее «Нафтогаз» призвал кабмин отменить положение о возложении специальных обязательств (ПСО), которые требуют повышения цены на газ для населения с мая, или внести в него изменения.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал менеджмент предприятия прекратить играть с ним в кошки-мышки.

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