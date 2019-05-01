На Украине подешевел газ для населения
- РИА Новости
Как отмечается, разработанный совместно с правительством механизм позволил уменьшить стоимость газа до уровня 8247 гривен ($312) за тыс. куб. м.
Ранее «Нафтогаз» призвал кабмин отменить положение о возложении специальных обязательств (ПСО), которые требуют повышения цены на газ для населения с мая, или внести в него изменения.
В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал менеджмент предприятия прекратить играть с ним в кошки-мышки.