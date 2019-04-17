«Нафтогаз Украины» призвал снизить цену газа для населения до рыночной

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Компания «Нафтогаз Украины» обратилась к правительству страны с просьбой отменить положение о возложении специальных обязательств (ПСО), которые требует повышения цены на газ для населения с 1 мая, или внести соответствующие изменения в него.
«Нафтогаз Украины» призвал снизить цену газа для населения до рыночной
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«Без такого решения кабмина «Нафтогаз» не имеет права самостоятельно уменьшать стоимость ресурса, который он поставляет розничным поставщикам газа, производителям тепла и другим потребителям», — отметили в компании.

В компании отмечают, что это положение предусматривает повышение с 1 мая на 15% цены на газ для розничных поставщиков топлива населению, производителей тепловой энергии и других защищённых категорий потребителей. 

Природный газ для украинцев с 1 ноября 2018 года стоит 8,5 тыс. гривен (около $300) за 1 тыс. кубометров.

Правительство планировало повышать стоимость в три этапа. Очередное повышение тарифов ожидалось во втором квартале 2019 года. 

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