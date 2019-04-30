Политолог оценил перспективы встречи Порошенко и Зеленского

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Анна Лушникова
Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT поделился мнением о том, какие темы действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский могут обсудить в ходе личной встречи.
Политолог оценил перспективы встречи Порошенко и Зеленского
  • Reuters

«Встреча уходящего и избранного президентов — нормальная практика. Глава государства на Украине это и верховный главнокомандующий. Так что, Порошенко должен передать Зеленскому некие секретные сведения. Кроме того, я полагаю, что есть и вопросы политического характера, которые они могли бы обсудить. Судя по всему, Пётр Алексеевич не собирается уходить из активной украинской политики и, скорее всего, ему есть, что сказать на этот счёт своему сменщику», — сказал эксперт.

Ранее Порошенко позвонил Зеленскому и поздравил его с официальными итогами выборов. Стороны договорились о встрече.

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