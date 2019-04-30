Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram процитировал первого президента США Джорджа Вашингтона, пообещав трудиться на посту лидера страны.
Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины
  • Reuters

«Сегодня, 30 апреля, ЦИК официально объявила результаты президентских выборов. Я ещё раз всех благодарю за поддержку», — отметил он.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что произошедшее имеет некий символизм, так как именно в этот день 230 лет назад состоялась инаугурация Вашингтона.

При этом он процитировал первого американского президента.

«Трудись, чтобы в твоей душе не угасли эти крошечные искры небесного огня, называемого совестью». Вот это я вам, украинцы, всем обещаю: несмотря на ваш выбор, обещаю трудиться», — заключил он.

Ранее действующий украинский лидер Пётр Порошенко и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече в ближайшее время.

30 апреля ЦИК Украины официально подвела итоги второго тура выборов президента страны. Зеленский одержал победу с 73,22% голосов избирателей, Порошенко — с 24,45% голосов.

Обнародование итогов выборов произошло в последний разрешённый законом день, на что обратили внимание в штабе Зеленского. 

Подробнее о происходящем на Украине — в материале RT.

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