Штаб Зеленского обвинил Порошенко в сотрудничестве с российскими СМИ

Штаб победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского обвинил действующего главу государства Петра Порошенко в сотрудничестве с российскими СМИ с целью дискредитации шоумена.

«В течение последних нескольких дней людьми из окружения Петра Порошенко было сфабриковано сразу несколько откровенно лживых новостей, которые, тем не менее, разошлись в СМИ. В том числе в российских», — говорится в заявлении штаба Зеленского в социальной сети Facebook.

Как считают в команде Зеленского, это свидетельствует о том, что Порошенко сотрудничает с российскими медиаресурсами для дискредитации новоизбранного украинского лидера.

«Некоторые не готовы с достоинством принять своё поражение, его окружение мутит прозрачную воду, пытаясь скрыть собственные недобросовестные действия», — отметили в штабе.

Сторонники Зеленского подчеркнули, что подобные провокационные действия не останутся без наказания, в том числе уголовного.

Ранее Зеленский рассказал о «секте» аферистов, которые обращаются от его имени в областные советы, к судьям, прокурорам и представителям бизнеса.