Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Киеве

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В квартире многоэтажного дома в Киеве произошёл взрыв, в результате два человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Киеве
  • РИА Новости

«Происшествие произошло ночью в многоэтажке в Дарницком районе Киева. В результате взрыва мужчина погиб на месте, а его сожительница от полученных ранений скончалась в больнице», — указывается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, с места ЧП полицейские изъяли остатки и фрагменты, похожие на обломки гранаты.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Николаевской области Украины в результате взрыва гранаты в частном доме погиб военнослужащий.

Также URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили дело после смерти рабочего при взрыве в пункте приёма металлов.

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