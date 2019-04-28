Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Киеве
- РИА Новости
«Происшествие произошло ночью в многоэтажке в Дарницком районе Киева. В результате взрыва мужчина погиб на месте, а его сожительница от полученных ранений скончалась в больнице», — указывается в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, с места ЧП полицейские изъяли остатки и фрагменты, похожие на обломки гранаты.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что в Николаевской области Украины в результате взрыва гранаты в частном доме погиб военнослужащий.
Также URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили дело после смерти рабочего при взрыве в пункте приёма металлов.