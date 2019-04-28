На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме

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В Николаевской области Украины в результате взрыва гранаты в частном доме погиб военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба региональной Нацполиции. 

«В результате взрыва смертельно травмирован хозяин — 55-летний военнослужащий. О происшествии сообщила соседка погибшего», — указывается в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Отмечается, что специалисты изъяли и направили на исследование собранные на месте происшествия осколки, вероятно, от гранаты Ф-1.

Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу.

В марте в Днепропетровской области Украины мужчина бросил гранату в полицейских.

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