На Украине мужчина бросил гранату в полицейских

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В Днепропетровской области Украины мужчина бросил гранату в сторону полицейских.
На Украине мужчина бросил гранату в полицейских
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение Национальной полиции.

Отмечается, что в результате взрыва один сотрудник правоохранительных органов получил ранения.

«Полицейские получили информацию о передвижении подозрительного автомобиля. Остановив водителя, правоохранители начали проверку его документов. В этот момент мужчина бросил в сторону полицейских гранату и начал убегать», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, злоумышленник был задержан, а пострадавший полицейский госпитализирован.

В декабре 2018 года в Днепропетровской области полиция задержала 17-летнего студента колледжа, который хранил в съёмной квартире гранаты, тротиловые шашки, автомат и гранатомёт.

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