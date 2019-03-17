На Украине мужчина бросил гранату в полицейских

В Днепропетровской области Украины мужчина бросил гранату в сторону полицейских.

Об этом сообщает региональное отделение Национальной полиции.

Отмечается, что в результате взрыва один сотрудник правоохранительных органов получил ранения.

«Полицейские получили информацию о передвижении подозрительного автомобиля. Остановив водителя, правоохранители начали проверку его документов. В этот момент мужчина бросил в сторону полицейских гранату и начал убегать», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, злоумышленник был задержан, а пострадавший полицейский госпитализирован.

В декабре 2018 года в Днепропетровской области полиция задержала 17-летнего студента колледжа, который хранил в съёмной квартире гранаты, тротиловые шашки, автомат и гранатомёт.