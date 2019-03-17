На Украине мужчина бросил гранату в полицейских
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное отделение Национальной полиции.
Отмечается, что в результате взрыва один сотрудник правоохранительных органов получил ранения.
«Полицейские получили информацию о передвижении подозрительного автомобиля. Остановив водителя, правоохранители начали проверку его документов. В этот момент мужчина бросил в сторону полицейских гранату и начал убегать», — указывается в заявлении.
По данным ведомства, злоумышленник был задержан, а пострадавший полицейский госпитализирован.
В декабре 2018 года в Днепропетровской области полиция задержала 17-летнего студента колледжа, который хранил в съёмной квартире гранаты, тротиловые шашки, автомат и гранатомёт.