Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он отдыхает в Турции на большой яхте.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я человек простой. И я за правду. Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьёй и детьми», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Он добавил, что «создание фейков и распространение недостоверной информации — одна из болезней современных медиа».

Отмечается, что пресс-служба Зеленского настаивает на удалении появившихся публикаций.

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что Зеленский приехал в Турцию отдохнуть на 40-метровой яхте.

Накануне Зеленский сообщил, что отправляется в Турцию на два дня на фестиваль «Весело», чтобы отвезти туда детей. Также он рассказал о прикрывающихся его именем мошенниках.