Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Я человек простой. И я за правду. Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьёй и детьми», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Он добавил, что «создание фейков и распространение недостоверной информации — одна из болезней современных медиа».
Отмечается, что пресс-служба Зеленского настаивает на удалении появившихся публикаций.
Ранее в турецких СМИ появилась информация, что Зеленский приехал в Турцию отдохнуть на 40-метровой яхте.
Накануне Зеленский сообщил, что отправляется в Турцию на два дня на фестиваль «Весело», чтобы отвезти туда детей. Также он рассказал о прикрывающихся его именем мошенниках.