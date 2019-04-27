Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

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Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он отдыхает в Турции на большой яхте.
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я человек простой. И я за правду. Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьёй и детьми», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Он добавил, что «создание фейков и распространение недостоверной информации — одна из болезней современных медиа».

Отмечается, что пресс-служба Зеленского настаивает на удалении появившихся публикаций. 

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что Зеленский приехал в Турцию отдохнуть на 40-метровой яхте. 

Накануне Зеленский сообщил, что отправляется в Турцию на два дня на фестиваль «Весело», чтобы отвезти туда детей. Также он рассказал о прикрывающихся его именем мошенниках.

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