В Госдуме оценили позицию штаба Зеленского по ситуации в Донбассе
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«Урегулировать конфликт в Донбассе «игрой в одни ворота» не получится. Без диалога с лидерами ЛНР и ДНР дальше популистских заявлений и размахиваний флагом украинская власть не продвинется. Конечно, можно пригласить какие-то третьи стороны для переговоров, но это будут скорее наблюдатели, чем кризис-менеджеры», — заявил депутат.
По его словам, начало диалога подразумевает «обоюдные уступки и обоюдные интересы».
«Если же в Киеве хотят лишь утверждения своей позиции, без учёта настроений и мнения жителей республик, то это станет очередной могилой переговорного процесса. Команде Зеленского стоило бы услышать мнение жителей Донбасса. Возможно, тогда позиция нового президента может стать более человечной», — заключил Бальбек.
Ранее представитель штаба Зеленского не исключил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если Киев согласится на предложенные Россией действия.
Вместе с тем он выступает против предоставления Донбассу особого статуса и подписания амнистии для ополченцев.