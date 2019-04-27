Эксперт оценил позицию штаба Зеленского по ситуации в Донбассе

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление представителя штаба победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского Дмитрия Разумкова о том, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если Киев согласится на предложенные Россией действия.

«Формула для решения проблемы на юго-востоке Украины есть. Она называется «Минск-2», и её можно менять только с согласия всех сторон. На данный момент такого согласия не существует, поэтому от Украины мы не ждём каких-то новых идей. «Минск-2» не является российской задумкой, она общая. И всё, что на сегодняшний момент должна Украина, — выполнять её. Когда она начнёт это делать, разговор будет вестись по-другому», — сказал он.

По словам эксперта, вопрос об урегулировании в значительной степени зависит от «западных политических спонсоров, которые могут иметь по этому поводу разные мнения».

«В течение последних пяти лет они этот процесс блокировали при согласии руководства Украины. На сегодняшний день ситуация изменилась. В команде нового президента есть люди, которые хотели бы решить данную проблему, в том числе и сам Зеленский. Вопрос в том, с какими рисками это будет связано и с какой позицией Запада они встретятся. На данный момент ничего сказать об этом пока нельзя. Что касается внутриукраинской ситуации, она зависит от того, как закончатся парламентские выборы. До этого момента президент не будет располагать большинством, все его политические инициативы могут в той или иной степени ограничиваться», — заключил Брутер.

Ранее представитель штаба Зеленского не исключил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если Киев согласится на предложенные Россией действия.

Вместе с тем он выступает против предоставления Донбассу особого статуса и подписания амнистии для ополченцев.