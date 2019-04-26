Полиция не нашла взрывчатки на «заминированных» объектах в Киеве

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Полиция провела проверку железнодорожных вокзалов, автовокзала, аэропорта и других админзданий в Киеве и не обнаружила там взрывоопасных предметов.
Полиция не нашла взрывчатки на «заминированных» объектах в Киеве
  • РИА Новости

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

«В ходе проверки проводилась эвакуация граждан: Центральный автовокзал — 250 человек, Дарницкий и Центральный железнодорожные вокзалы — 700 и 1200 человек соответственно», — говорится в сообщении.

Как отмечается, полиции удалось установить личность совершившего ложное сообщение о минировании.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 259 («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности»).

Ранее полиция Киева организовала проверку сообщений о минировании аэропорта Жуляны, а также зданий Верховной рады и кабинета министров.

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