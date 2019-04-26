Полиция проверяет данные о минировании зданий Рады и кабмина в Киеве

Полиция Киева проверяет информацию о минировании аэропорта Жуляны, а также зданий Верховной рады и кабинета министров.

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Как отмечается, на электронную почту Нацполиции поступили сообщения о минировании Южного вокзала, Дарницкого, аэропорта Жуляны, зданий Рады и кабинета министров.

«Созданы группы по отработке информации, на месте работают взрывотехнические службы», — говорится в сообщении.

21 апреля киевская полиция организовала проверку сообщений о минировании пяти церквей.