Вице-спикер Рады рассказала о пяти годах работы Порошенко без выходных
- Reuters
«Все субботы-воскресенья были рабочими, график продолжался до одного-двух часов ночи. Еженедельные командировки, иногда несколько стран и регионов за семь дней», — написала Геращенко в Facebook.
Она отметила, у неё тоже часто были совещания или командировки в выходные дни.
«Надеюсь, сегодня все помнят, что устроили Порошенко и его семье оппоненты и СМИ, когда он «посмел» после лет (!) без выходных на несколько дней за свой счёт поехать на отдых», — вспомнила Геращенко про тайный отдых президента на Мальдивах.
Геращенко сообщила, что из-за встреч и командировок много раз оставляла своих маленьких детей на бабушку, няню или мужа, даже когда они болели.
«Оказывается, можно было устать, записать какой-нибудь веселый влог про «яжемать» и быть с детьми», — написала она.
Ранее победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что отправляется в Турцию на два дня, чтобы отвезти детей на фестиваль «Весело».