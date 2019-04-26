Вице-спикер Рады рассказала о пяти годах работы Порошенко без выходных

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Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко отреагировала на решение избранного президента Украины Владимира Зеленского уехать на два дня в Турцию и отметила, что действующий глава государства проработал пять лет на своём посту без выходных.
Вице-спикер Рады рассказала о пяти годах работы Порошенко без выходных
  • Reuters

«Все субботы-воскресенья были рабочими, график продолжался до одного-двух часов ночи. Еженедельные командировки, иногда несколько стран и регионов за семь дней», — написала Геращенко в Facebook. 

Она отметила, у неё тоже часто были совещания или командировки в выходные дни.

«Надеюсь, сегодня все помнят, что устроили Порошенко и его семье оппоненты и СМИ, когда он «посмел» после лет (!) без выходных на несколько дней за свой счёт поехать на отдых», — вспомнила Геращенко про тайный отдых президента на Мальдивах.

Геращенко сообщила, что из-за встреч и командировок много раз оставляла своих маленьких детей на бабушку, няню или мужа, даже когда они болели.

«Оказывается, можно было устать, записать какой-нибудь веселый влог про «яжемать» и быть с детьми», — написала она.

Ранее победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что отправляется в Турцию на два дня, чтобы отвезти детей на фестиваль «Весело».

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