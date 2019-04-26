Минфин Украины: решения по ценам на газ соответствуют программе с МВФ
- РИА Новости
«Цены, установленные в постановлении КМУ №867, фактически будут функционировать как потолок цен на природный газ для населения до конца этого года. Это соответствует цели рыночного ценообразования на природный газ для всех категорий потребителей, и таким образом это соответствует нашим обязательствам по программе, поддерживаемой МВФ», — приводит Интерфакс-Украина слова Маркаровой.
Ранее сообщалось, что НАК «Нафтогаз Украины» собирается с мая увеличить цены на газ для промышленных потребителей.
Также сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил компании «Нафтогаз» увеличить добычу украинского газа и «искать дешёвый газ по всему миру».