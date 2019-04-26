Минфин Украины: решения по ценам на газ соответствуют программе с МВФ

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что постановление кабмина, позволяющее снижать цену на газ для нужд населения ниже уровня цен, установленных правительством осенью 2018 года, полностью соответствует обязательствам, которые взяла на себя Украина в программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

«Цены, установленные в постановлении КМУ №867, фактически будут функционировать как потолок цен на природный газ для населения до конца этого года. Это соответствует цели рыночного ценообразования на природный газ для всех категорий потребителей, и таким образом это соответствует нашим обязательствам по программе, поддерживаемой МВФ», — приводит Интерфакс-Украина слова Маркаровой.

Ранее сообщалось, что НАК «Нафтогаз Украины» собирается с мая увеличить цены на газ для промышленных потребителей.

Также сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил компании «Нафтогаз» увеличить добычу украинского газа и «искать дешёвый газ по всему миру».