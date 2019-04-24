«Нафтогаз» увеличит цены на газ для промышленных потребителей в мае
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что цены повысятся на 5,2—11,5% и будут зависеть от объёмов закупки и условий оплаты.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил компании «Нафтогаз» увеличить добычу украинского газа и «искать дешёвый газ по всему миру».
В феврале украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ.