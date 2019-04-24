«Нафтогаз» увеличит цены на газ для промышленных потребителей в мае

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НАК «Нафтогаз Украины» собирается с мая увеличить цены на газ для промышленных потребителей.
«Нафтогаз» увеличит цены на газ для промышленных потребителей в мае
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что цены повысятся на 5,2—11,5% и будут зависеть от объёмов закупки и условий оплаты. 

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил компании «Нафтогаз» увеличить добычу украинского газа и «искать дешёвый газ по всему миру».

В феврале украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ.

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