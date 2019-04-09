Эксперт прокомментировал решение Украины начать закачку газа в ПХГ
- РИА Новости
По словам Митраховича, «Нафтогаз» вынужден заранее начать закачку в ПХГ, поскольку потрачено очень много.
«Параллельно руководство компании сознательно распространяет мысль, что транзит российского газа через Украину может прекратиться. Соответственно, могут появиться проблемы с реверсными поставками из европейских стран. На деле же Москва ведёт себя сдержанно и призывает Киев договориться по продолжению транзита», — сказал эксперт.
Как считает Митрахович, Киев в преддверии второго тура президентских выборов снова лишь имитирует решение проблем и не ищет фундаментальных решений.
В феврале украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ.