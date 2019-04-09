Украина начала закачку газа в ПХГ

Украина прекратила отбор газа из подземных газовых хранилищ (ПХГ) и начала его закачку. Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.

По его словам, в этом году перед Киевом стоит задача создать большие запасы, чем ранее, из-за прекращения действия существующих контрактов с «Газпромом».

Коболев отметил, что к зиме необходимо накопить около 20 млрд кубометров газа, чтобы гарантировать тепло в домах «при любой погоде и политической обстановке». Компания работает над привлечением заёмных средств, добавил он.

По состоянию на 16 марта украинские газовые хранилища были заполнены на 29,3%.