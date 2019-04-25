Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт

Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.

Как сообщает Sputnik Молдова, самолёт задержан в аэропорту, его обследуют.

Глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь сообщил, что на борту самолёта, кроме экипажа, находились граждане различных национальностей. Он отметил, что пока не может назвать точное число пассажиров.

Известно, что борт вылетел из столицы Румынии Бухареста.

Ранее сообщалось, что в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира вынужденно сел самолёт.