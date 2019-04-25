Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт

Короткая ссылка
Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт
  • @Official.Bluebird.Airways
  • Facebook

Как сообщает Sputnik Молдова, самолёт задержан в аэропорту, его обследуют.

Глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь сообщил, что на борту самолёта, кроме экипажа, находились граждане различных национальностей. Он отметил, что пока не может назвать точное число пассажиров.

Известно, что борт вылетел из столицы Румынии Бухареста.

Ранее сообщалось, что в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира вынужденно сел самолёт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить