В Совфеде прокомментировали принятие Радой закона об украинском языке

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал принятие Верховной радой закона об исключительном использовании украинского языка.
В Совфеде прокомментировали принятие Радой закона об украинском языке
  • Reuters

По словам эксперта, расчёт идёт на то, что закон будет подписан до того, как вступит в свою должность избранный президент Украины Владимир Зеленский.

«Закон точно расколет страну и создаст для огромного количества граждан абсолютно некомфортную, неприемлемую ситуацию отрицания собственного государства», — полагает сенатор.

Со своей стороны, политолог Богдан Безпалько в беседе с Пятым каналом выразил мнение, что пока нет предпосылок, оснований или надежд предполагать, что такая политика существенным образом изменится.

«Русский язык, конечно же, выстоит, но люди многое потеряют из-за того, что его преследуют на Украине», — считает он.

Ранее в Госдуме оценили принятие Радой закона об украинском языке.

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