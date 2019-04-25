Украина примет участие в переговорах по нефтепроводу «Дружба» в Минске

Генеральный директор компании «Укртранснафта» Николай Гавриленко примет участие в переговорах операторов нефтепровода «Дружба» в Минске 26 апреля.

«Генеральный директор «Укртранснафты» Николай Гавриленко 26 апреля примет участие в экстренных переговорах операторов нефтепровода «Дружба», — говорится в сообщении компании в Facebook.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что 26 апреля пройдут трёхсторонние переговоры с участием России, Белоруссии и Польши. В частности, планируется обсудить возможность частичной откачки из трубы на территории Белоруссии и Польши некачественной нефти. По его словам, качественная российская нефть поступит на границу с Белоруссией уже в понедельник, 29 апреля.

Также сообщалось, что Белоруссия частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину и в Польшу. Об этом рассказал заместитель главы концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.