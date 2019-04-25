Бойко назвал попытки Рады ограничить права президента позором

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире канала «112 Украина» назвал позором попытки украинского парламента ограничить права будущего президента.

«Я уверен, что это абсолютно бестолковые попытки ограничить права президента. Потому что предыдущий президент набирал себе права, а когда приходит новый президент, то давайте его ограничим?... Это просто позор», — цитирует его РИА Новости.

По словам Бойко, его партия не будет поддерживать подобные инициативы.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что собирается создать новую политическую силу для участия в выборах в Верховную раду, которые состоятся осенью 2019 года.