NI: Порошенко проиграл выборы из-за антироссийской политики
«Разумеется, экономический кризис в стране, сокращения бюджета в социальной сфере, девятикратный скачок цен на газ — всё это повлияло на непопулярность Порошенко, но не стало решающим фактором», — говорится в статье.
Основной причиной провала украинского лидера издание считает разделение им украинцев на «истинных патриотов» и «пятую колонну», поддерживающую Россию, и желание объяснить этим проблемы в стране.
Отмечается, что Порошенко ввёл ограничения на использование русского языка на Украине, на поездки украинцев в Россию, а также на торговые отношения между странами.
Такая политика привела к тому, что жители регионов с преобладающим русскоязычным населением проголосовали против действующего президента.
В издании также подчеркнули, что симпатия украинцев к России не уменьшилась, и стремление Запада повлиять на политику Украины ни к чему не привело.
Ранее ЦИК Украины объявила о победе Зеленского на выборах главы государства после обработки 100% протоколов с результатом 73,22% голосов.