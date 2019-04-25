NI: Порошенко проиграл выборы из-за антироссийской политики

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Президент Украины Пётр Порошенко проиграл во втором туре выборов своему оппоненту, шоумену Владимиру Зеленскому из-за проводимой антироссийской политики. Об этом сообщает The National Interest.

«Разумеется, экономический кризис в стране, сокращения бюджета в социальной сфере, девятикратный скачок цен на газ — всё это повлияло на непопулярность Порошенко, но не стало решающим фактором», — говорится в статье.

Основной причиной провала украинского лидера издание считает разделение им украинцев на «истинных патриотов» и «пятую колонну», поддерживающую Россию, и желание объяснить этим проблемы в стране.

Отмечается, что Порошенко ввёл ограничения на использование русского языка на Украине, на поездки украинцев в Россию, а также на торговые отношения между странами.

Такая политика привела к тому, что жители регионов с преобладающим русскоязычным населением проголосовали против действующего президента.

В издании также подчеркнули, что симпатия украинцев к России не уменьшилась, и стремление Запада повлиять на политику Украины ни к чему не привело.

Ранее ЦИК Украины объявила о победе Зеленского на выборах главы государства после обработки 100% протоколов с результатом 73,22% голосов.

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