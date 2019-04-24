СМИ узнали о плане команды Порошенко отсрочить инаугурацию Зеленского

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Команда действующего украинского лидера Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации победителя второго тура выборов президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники.
СМИ узнали о плане команды Порошенко отсрочить инаугурацию Зеленского
  • Reuters

По информации издания, команда Порошенко намерена провести через Конституционный суд решение об отставке главы органа Станислава Шевчука. 

Согласно закону, новоизбранному президенту во время инаугурации передаёт полномочия действующий глава КС. Как отмечает издание, в случае отставки Шевчука вступление нового президента в должность должно быть отложено на неопределённый срок — до избрания нового главы Конституционного суда.

По некоторым данным, проект решения об отставке подготовлен, голосование по вопросу Шевчука планируют провести уже 25 апреля.

Ранее сообщалось, что Верховная рада назначит инаугурацию избранного президента Украины после консультаций с его командой в срок, предусмотренный законом. 

По данным ЦИК Украины, Зеленский одержал победу на выборах главы государства после обработки 100% протоколов, набрав 73,22% голосов.

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