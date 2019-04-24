Полиция Украины получила более 11 тысяч сообщений о нарушениях на выборах

Украинская полиция с начала избирательной кампании получила более 11 тыс. сообщений о нарушениях, связанных с выборами президента Украины. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«В период нынешней кампании в органы и подразделения полиции поступило более 11 тыс. обращений. Их тематика была довольно разнообразной — от незаконной агитации до подкупа избирателей, от хулиганства до препятствования избирательному праву», — приводит его слова пресс-служба Нацполиции.

Как отметил Князев, наибольшее число сообщений о нарушениях зафиксировали в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Ранее сообщалось, что украинская полиция получила более 900 сообщений о нарушениях в ходе второго тура выборов.

ЦИК заявила, что системных нарушений не было.

По данным ЦИК Украины, после обработки 100% протоколов шоумен Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента, набрав 73,22% голосов.