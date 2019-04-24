В Фонде защиты национальных ценностей прокомментировали ситуацию с Вышинским

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Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в беседе с ФАН прокомментировал открытое письмо к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве.
В Фонде защиты национальных ценностей прокомментировали ситуацию с Вышинским
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«При этом мы понимаем, что у Зеленского, с одной стороны, пока полномочий нет, но, с другой, он может посылать внятные сигналы. На Украине формально началась «оттепель» — освобождена Надежда Савченко, и она теперь участвует в заседаниях Верховной рады», — заявил он.

Как отметил Малькевич, у Зеленского есть уникальная возможность получить симпатии журналистского сообщества по обе стороны границы.

По мнению Малькевича, Вышинскому можно даже просто смягчить меру пресечения, например, перевести его под домашний арест.

Со своей стороны, секретарь Союза журналистов России, ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев в беседе с радио Sputnik отметил, что понятно, почему обратились именно к Зеленскому.

«Есть же некоторые проявления новой воли новой власти, которые нам позволяют с оптимизмом — пусть и со сдержанным — смотреть на перспективы Кирилла Вышинского», — сказал он.

Обращение к Зеленскому подписали известные представители медиасообщества.

Ранее Вышинский назвал ложью обвинения СБУ в свой адрес.

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