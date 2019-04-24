В Совфеде прокомментировали заявление Украины о «смене тона» России в ситуации с моряками

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Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о том, что российская сторона «кардинально изменила тон» в переговорах с Киевом по делу о задержанных Россией моряках украинских ВМС.
В Совфеде прокомментировали заявление Украины о «смене тона» России в ситуации с моряками
  • РИА Новости

Как отметил Морозов, Москва всегда в подобных вопросах занимает принципиальную позицию, и всё, что касается истории с моряками, не менялось и не поменяется.

«Если украинская сторона сейчас откажется от своих надуманных обвинений в отношении России по поводу керченского инцидента и перейдёт на язык дипломатии в части вопроса задержанных моряков, то продвижение в этом вопросе возможно», — сказал сенатор.

По его словам, Украине не стоит размышлять о российской риторике, которая является исключительно правовой.

Зеркаль ранее отметила, что 23 апреля прошёл «обмен мнениями с Россией» относительно освобождения украинских моряков и кораблей и «поразило кардинальное изменение тона разговора».

Ранее суд в Москве продлил арест 24 задержанным в Керченском проливе морякам.

Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.

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