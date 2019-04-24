В Госдуме оценили заявление Киева о препятствовании прохождению судов

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление Петра Цигикала о том, что Россия «демонстративно препятствует» прохождению кораблей в украинские порты в районе Керченского пролива.

«Очередь через Керченский пролив соблюдается в соответствии с международным морским правом. Насчёт того, что якобы есть какое-то предвзятое отношение или «дополнительные обыски», — складывается впечатление, будто бы официальные лица Украины делают заявления сразу после того, как посмотрят телевизор. Взял бы сам да и побывал бы на месте, посмотрел. Всё это страдание от незнания», — заключил Бальбек.

Ранее глава Госпогранслужбы Украины обвинил Россию в препятствовании прохождению судов.

По его словам, создаётся искусственная очередь, а украинские суда «осматривают гораздо дольше и пропускают последними».