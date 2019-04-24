В Госдуме оценили выход Украины из соглашения о советских изобретениях

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Анастасия Румянцева
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT выход Украины из соглашения с рядом стран СНГ об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР.
В Госдуме оценили выход Украины из соглашения о советских изобретениях
  • © duma.gov.ru

«Порошенко и его правительство делают последние сумасшедшие шаги, которые направлены на дестабилизацию ситуации и в экономике и в военно-промышленном комплексе», — пояснил Водолацкий.

При этом он не исключает, что принятое решение может быть отменено новым кабмином.

«До момента, когда Зеленский вступит в должность президента Украины, — и Гройсман, и Порошенко ещё примут не одно неадекватное решение», — заключил депутат. 

Ранее стало известно, что Украина вышла из соглашения о секретности созданных в СССР изобретений.

Документ был подписан 4 июня 1999 года между Украиной, Россией, Белоруссией, Арменией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном.

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