Украина вышла из соглашения о секретности созданных в СССР изобретений
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Документ был подписан 4 июня 1999 года между Украиной, Россией, Белоруссией, Арменией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном.
Как сообщает РИА Новости, в соглашении стороны обязались «обеспечивать режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях... созданных в бывшем СССР».
17 апреля правительство Украины приняло решение о прекращении действия соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT оценил данное решение правительства Украины.
Ранее официально прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией. В МИД России назвали решение Киева расторгнуть договор о дружбе ошибкой.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил данную ситуацию.