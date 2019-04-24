Украина вышла из соглашения о секретности созданных в СССР изобретений

Украина вышла из соглашения с рядом стран СНГ об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, которые были созданы в СССР. Данное решение было принято на заседании кабинета министров страны.

Документ был подписан 4 июня 1999 года между Украиной, Россией, Белоруссией, Арменией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Как сообщает РИА Новости, в соглашении стороны обязались «обеспечивать режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях... созданных в бывшем СССР».

17 апреля правительство Украины приняло решение о прекращении действия соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT оценил данное решение правительства Украины.

Ранее официально прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией. В МИД России назвали решение Киева расторгнуть договор о дружбе ошибкой.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил данную ситуацию.