В Совфеде оценили выход Украины из соглашения о советских изобретениях

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Анастасия Румянцева
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT выход Украины из соглашения с рядом стран СНГ об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР.
В Совфеде оценили выход Украины из соглашения о советских изобретениях
  • Reuters

«Независимо от того, насколько это соответствует интересам страны, разрываются договоры, соглашения… только для того, чтобы продемонстрировать свою проевропейскость и проамериканскость», — отметил сенатор.

По словам Морозова, к таким вопросам надо подходить «предельно прагматично». 

«Не знаю, сколько прагматизма в этом конкретном решении. Но когда есть вещи, связанные с научно-техническим прогрессом, с обменом данными, информацией, которые имеет глубокие корни, лучше, конечно, не резать по живому, а делать это коллегиальным путём, не выходя в одностороннем порядке из такого рода соглашений», — заключил он.

Ранее стало известно, что Украина вышла из соглашения о секретности созданных в СССР изобретений.

Документ был подписан 4 июня 1999 года между Украиной, Россией, Белоруссией, Арменией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном.

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