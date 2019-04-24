Депутат Рады не верит в возможность роспуска парламента

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что не верит в возможность роспуска парламента.
Депутат Рады не верит в возможность роспуска парламента
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире «112 Украина».

«Они будут держаться до конца за свои стулья... Я вас прошу, даже не думайте в эту сторону, никто ничего не распустит. Сейчас будет громадная система противостояний, насколько она сработает — посмотрим», — сказал он.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что в случае роспуска Верховной рады наступят длительный политический кризис и пауза в отношениях с партнёрами.

В апреле один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Юрий Бойко, призвал распустить Раду сразу после президентских выборов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить