Депутат Рады не верит в возможность роспуска парламента

Депутат Верховной рады, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что не верит в возможность роспуска парламента.

Об этом он сказал в эфире «112 Украина».

«Они будут держаться до конца за свои стулья... Я вас прошу, даже не думайте в эту сторону, никто ничего не распустит. Сейчас будет громадная система противостояний, насколько она сработает — посмотрим», — сказал он.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что в случае роспуска Верховной рады наступят длительный политический кризис и пауза в отношениях с партнёрами.

В апреле один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Юрий Бойко, призвал распустить Раду сразу после президентских выборов.