Депутат Рады не верит в возможность роспуска парламента
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире «112 Украина».
«Они будут держаться до конца за свои стулья... Я вас прошу, даже не думайте в эту сторону, никто ничего не распустит. Сейчас будет громадная система противостояний, насколько она сработает — посмотрим», — сказал он.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что в случае роспуска Верховной рады наступят длительный политический кризис и пауза в отношениях с партнёрами.
В апреле один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Юрий Бойко, призвал распустить Раду сразу после президентских выборов.